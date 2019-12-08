العثور على سيدة مقتولة داخل مدرسة ثانوية في ظروف غامضة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عن وقوع جريمة قتل غامضة حدثت داخل مدرسة مؤسسة الفاو الثانوية بمحلية الفاو الثانوية بولاية القضارف وطبقاً لمصادر قالت إن الشرطة تلقت بلاغاً بانتحار امرأة والعثور عليها داخل حمام المدرسة. فور تلقي البلاغ تم ابتعاث فريق من الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة.

وقالت مصادر المجهر، إن السيدة عثر عليها مشنوقة وجالسة على كرسي داخل الحمام، وما زالت التحريات جارية لكشف غموض الجريمة، فيما دونت الشرطة بلاغاً ضد مجهول تحت المادة “48” اجراءات بقسم الشرطة الأمنية بالقضارف. المادة السابقة فتاة تحمل سفاحاً وتلقي بمولودها في المرحاض…. المقالة القادمة صندوق النقد الدولي يدعو المانحين إلى ضرورة دعم السودان

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