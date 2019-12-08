شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نظرت محكمة أمبدة برئاسة مولانا زين العابدين ، في قضية الإجهاض وقذف المولود في المرحاض لإخفاء معالم الجريمة ، إلا أن سرعة البديهة لفرسان المباحث بأمبدة أسعفتهم من القبض على المتهمة بمشاركة آخريات وتم إنتشال جثة الطفل و تدوين بلاغ في مواجهتهن .

وقد إستمعت المحكمة لكل الأطراف بالإضافة إلى شهود الإتهام والدفاع وبعدها أغلق الملف للشهر القادم للنظر في القرار النهائي. المادة السابقة إتحاد المخابز يدفع بمقترح بتعدد أوزان وأسعار الخبز المقالة القادمة العثور على سيدة مقتولة داخل مدرسة ثانوية في ظروف غامضة….

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تحمل سفاحاً وتلقي بمولودها في المرحاض…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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