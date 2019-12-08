مدرب”مونتينيغري” و”تونسي” على طاولة مجلس الهلال

الخليج 365 :

الخيارات المطروحة لنادي الهلال السوداني للتعاقد مع مدربٍ جديد للإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة تصدّرها كلٍ من نيبوشا يوفوفيتش”المونتينيغري”، ويامن الزولفاني”تونسي”.

وفقًا لتقارير موثوقة لـ”باج نيوز”، فإنّ رئيس نادي الهلال تلقى الضوء الأخضر بعد عرض السيرة الذاتية للمدربين من قبل وكلاء مؤخرًا، غير أنّ مصادر مطّلعة أشارت إلى خيار المدرسة العربية يبقى الأقرب بقوةٍ.

ونيبوشا، كان قد أشرف سابقًا على نادي الفيصلي الأردني، والزمالك المصري، وسبق أنّ خاض تجربة بالعراق وتونس.

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وطرح خيار التعاقد مع التونسي يامن الزولفاني بقوةٍ، على خلفية النتائج المميزة التي حققها مع نادي المريخ السوداني في العام الماضي، بعدما كان قريبًا من الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب.

وكان الهلال قد أعفى”الجمعة” المدير الفني للفريق صلاح أحمد آدم من منصبه على خلفية الخسارة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف.

ويشارك الهلال في أبطال أفريقيا، ويصارع بجانب الأهلي المصري، والنجم الساحلي، وبلاتينيوم الزيمباوي على خطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم من المنافسة الأفريقية.