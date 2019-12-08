شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسببت مداهمة السلطات الامنية للمتعاملين فى مجال النقد الأجنبي اليوم في خلو المنطقة تماما من التجار والسريحة بما فيها صالات المباني التجارية التي تشهد فى العادة وجوداً كثيفاً للتجار والسريحة.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعاً جديداً حيث تم تداوله في معاملات اليوم بـ (٨٣.٥٠٠) جنيه للشراء فى مقابل (٨٢.٧٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي بـ (٢٢) جنيهاً للشراء، مقابل (٢١.٩٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٢.٣٠٠) للشراء، مقابل (٢٢) جنيهاً للبيع، والجنيه المصري (٥.٣٠٠) جنيهات للشراء، و(٥.١٠٠) جنيهات للبيع، واليورو (٩٢.٣٠٠) جنيهاً للشراء مقابل (٩٢) جنيهاً للبيع. المادة السابقة شركة أجنبية تدخل السوق السوداء بقوة وتطلب (700) ألف دولار المقالة القادمة خبير إقتصادي: هذه هي العقبات التي تعترض نمو الاقتصاد السوداني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعود جديد للدولار والسلطات تطارد التجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.