شركة أجنبية تدخل السوق السوداء بقوة وتطلب (700) ألف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليون : كشفت مصدر مطلع عن طلبية كبيرة وردت إلى السوق السوداء من قبل شركة أجنبية تعمل فى مناجم الذهب، مساء الخميس الماضي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار. وكشف متعامل فى سوق النقد الاجنبي أن الطلبية تقدر بحوالي (٧٠٠) ألف دولار، وتوقع المصدر انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بمجرد انتهاء الكمية المحددة للطلبية.

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