السعودية توافق على استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وافقت المملكة العربية السعودية في استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين، في وقت تستأنف فيه الوكالات السودانية المعتمدة احراءات العمرة حسب الضوابط المعمول بها في المملكة عبر المنصات الالكترونية. وتشتمل الباقة وفقاً لآخر لحظة على السكن والترحيل.

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