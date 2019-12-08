احباط تهريب إبل ووقود مدعوم للخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحبطت قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر أمس، محاولة تهريب (85) رأسا من الإبل و(3) لواري محملة بـ 1200جوال دقيق وعربة بوكس تحمل 11جركانة وقود مهربة للخارج. وعلى صعيد ذي صلة تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع (كريمة) من ضبط (4) لواري بدفورد وعدد عربة zs تحمل عدد (188) برميل جازولين مدعوم من غير تصديق في طريقها للخارج.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء صلاح الحمري إن قواته المنتشرة في كل الولايات ضبطت في الفترة الماضية كميات كبيرة من الوقود ( بنزين – جازولين) مهربة للخارج وهو نشاط لضعاف النفوس للتكسب المادي السريع بتهريب الوقود المدعوم من الدولة لخدمة المواطن. المادة السابقة توافق على استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين السعودية توافق على استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين المقالة القادمة شركة أجنبية تدخل السوق السوداء بقوة وتطلب (700) ألف دولار

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