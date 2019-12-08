قيادي بقوى الحرية: كل الأحزاب السياسية لديها وجود داخل المؤسسة العسكرية...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر القيادي بقوى الحرية والتغيير وحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين مفاجأة من العيار، وأكد أن كل الأحزاب السياسية لديها وجود داخل المؤسسة العسكرية حتى الآن، وفيما قال إن الإسلاميين ما زالوا يدبرون لانقلاب والعودة من جديد للمشهد السياسي عبر مجموعاتهم التي ما تزال موجودة في جهاز الأمن والشرطة والقوات المسلحة، أضاف “السلطة فطامها صعب ما زالوا يدبرون من أجل العودة من جديد للسلطة بوسائلهم التقليدية التي عبروا بها في 1989″، في وقت نفى ضياء الدين بشدة وجود أي دور لمدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش في التغيير، وأردف “قوش أحد مجرمي النظام السابق الذي يجب أن يكون موقعه الآن في سجن كوبر، كيف لقوش الذي يعتقل ويعذب أن يحدث ثورة ضد النظام السابق”، وزاد “قوش لم يكن جزءا من التغيير والتغيير أحدثه الشعب عبر ثورة شعبية”.

وقلل ضياء الدين خلال حديثه في برنامج “حوار مفتوح” بفضائية النيل الأزرق من دور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في انقلاب حركة “28” رمضان، مشيراً إلى أن مشاركته كانت في جزئية محددة، وكشف أن الولاة المدنيين سيكونون سياسيون، معلنا اختيار (14) مرشحا تابعين لحزب البعث العربي الاشتراكي ضمن قوائم المرشحين للولاة.

السوداني