الكشف عن فساد كبير طال هيئة البث في عهد النظام البائد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام الأستاذ الرشيد سعيد عن فساد كبير طال هيئة البث في عهد النظام البائد ، وقال سعيد في ندوة بدار حزب المؤتمر السوداني بعنوان (إستراتيجية الاعلام بعد الثورة): وجدنا أكثر من 30 قناة منهم 17 قناة مملوكة لجهات غير معلومة ومازال البحث جارياً عن أصحابها ، وباهى بأوضاع الصحافة والصحفيين بعد الثورة مشيراً إلى أنه لم يعتقل أي صحفي أو تصادر 14 صحيفة من قبل جهاز الأمن وبعلم الأمين العام لمجلس الصحافة كما حدث في النظام البائد، وشدد على أن الوزارة ماضية في اصلاح الاوضاع، وأن مجلس الصحافة إنتهت ولايته ، وسيتم تعيين مجلس جديد وأمين عام عام جديد، وكشف سعيد أن الصحفيين المقيدين بالسجل 8000 بينما الذين يمارسون المهنة هم 800 ، قاطعاً بأن تغييرات جذرية ستطال قطاع الاعلام ، وقال : إن رؤية الوزارة في الاصلاح ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تغيير التشريعيات والهياكل والاهتمام بالتدريب .الجريدة
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