الحوثي: إعادة القوات السودانية من اليمن يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان ويحقن الدماء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف القيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء السوداني بشأن عزمه سحب قوات بلاده من اليمن، بـ”الإيجابية”.
وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة 6 ديسمبر نيته إعادة الجنود السودانيين في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” الأمريكي، قال فيها إن وجود قوات سودانية في اليمن هو (إرث تركه النظام السابق) كلام إيجابي”.
وأضاف أن إعادة القوات “يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان ويحقن الدماء”.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قال إن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكريا، وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية.
سبوتنيك
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