إيران تخطو بوضوح نحو النصر .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بنظرة فاحصة محايدة وموضوعية للصراع الامريكى الايراني الذى برز بوضوح مؤخرا يمكن القول ان الادارة الأمريكية لم تستبق شيئا يمكن ان تفعله فى سبيل ضرب إيران والقضاء عليها أو على الاقل كسرها وهزيمتها ، لم تترك امريكا سبيلا يوصل الى هذا الهدف ولم تتبعه ، فقد وصلت الى خطة الضغط القصوى فى سعيها الى تركيع ايران ومع ذلك لم تفلح فى اخراج إيران من سوريا والعراق ، ولم تحقق نجاحا فى الوصول الى مرادها باخراج حلفاء إيران فى لبنان من المشهد السياسى والفاعلية حيث اصبحوا الان هم الاقوى بعد ان جمعوا بين هزيمة اسرائيل وطردها وتحرير ارضهم وبين هزيمتهم للارهاب التكفيرى وتطهير لبنان من التنظيمات الارهابية المجرمة علاوة على أنهم – فى السباق الديموقراطي – حققوا نجاحا كبيرا ونالوا تفويضا شعبيا يجعل أى محاولة لتجاوزهم فى الشأن الحكومى مسالة غير ممكنة ، وفى ايران تماسكت الجبهة الداخلية ، ورغم شدة الضغوط الاقتصادية وقسوة الحصار الامريكى وتأثير ذلك على الشعب الايرانى فى معاشه وحياته إلا ان التفاف الايرانيين حول مشروعهم وتصديهم لجبروت وصلف امريكا منع بشكل كامل اختراق جبهتهم الداخلية المتماسكة وباءت كل جهود العدو بالفشل وآب خائبا.

إيران طرحت بعض الادلة ولم تفصح عن اخرى حول الخطة الأمريكية لضرب إيران من الداخل ومحاولاتها ادخال الفرقة والشقاق بين إيران والشعوب فى العراق ولبنان وقد ساهم هذا فى سرعة افتضاح المؤامرة وانكشافها وتبين للشعب مدى الاستهداف الذى تتعرض له بلدهم فزاد التفافهم حول بعضهم وفوتوا على العدو تحقيق ولو جزء من ما خطط له .

إيران الان تقر بان هناك مشاكل يعانى منها اقتصادها ولاتنكر تأثير الضغوط الاقتصادية الأمريكية الخانقة ومعاناة شعبها من ذلك ولكن المعروف ان الشعب الايرانى يفصل بوضوح مابين الوضع الاقتصادي الذي يعيشه وحجم المعاناة التى يمر بها وبين الارادة الأمريكية الهادفة الى كسر بلادهم وهزيمتها.

مراقبون يرون ان ترامب عندما اعلن انسحابه من سوريا انما كان ذلك بتنسيق بينه ونتنياهو فى خطة يراد لها ان تلتف على محور المقاومة للوصول الى تركيع ايران سواء بدخولها فى حوار بدون شروط مع البيت الأبيض أو نشر الفوضى وتفجير الداخل فى ايران ولبنان والعراق والتحريض على إيران ، ويسعى ترامب بذلك الى تأمين فوزه فى الانتخابات الرئاسية العام المقبل وايضا الى خدمة اسرائيل وتفكيك محور المقاومة وضرب قوتها فى لبنان والعراق وسوريا واليمن وحتى فى الداخل الايرانى ولكن الخيبة لازمت الامريكى فى صراعه مع الايرانى ولم يحقق شيئا وصمدت إيران وخطت بوضوح نحو النصر.