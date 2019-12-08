موقف محترم لحمدوك من حرب اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

سقطت حكومة المخلوع عمر البشير وجاء عهد جديد على راسه رجال يؤمنون بالعمل المؤسسى ويتبنون النهج الديموقراطي ، وكان حريا بهؤلاء القادة وبالحكومة الجديدة ككل ان تعمد اولا الى المخالفات الجسيمة التى وقع فيها النظام البائد وتعالج ماتستطيعه اولا باول بدون تباطؤ وتختار الظرف المناسب لاحقاق الحق دون تأخير ممل أو استعجال مخل .

ومن الملفات الهامة التى تركتها الحكومة البائدة مسألة بقاء جنودنا فى اليمن واشتراكهم فى هذه الحرب الظالمة التى ارتفعت اصوات كثيرة تعارضها منذ بدايتها وتورطنا بالاخراط فيها ، ولم تصمت هذه الاصوات رغم اصرار المخلوع ونظامه على الاستمرار فى الخطأ ، وجاءت الثورة وشاهد الناس لافتات ترفع فى ميدان الاعتصام تندد باشتراك ابنائنا فى هذه الحرب الظالمة وارتفعت الاصوات المنادية بانهاء تواجد جيشنا فى اليمن ثم وصل الناس الى الحكومة الانتقالية وقال قادتها فى هذا الموضوع اقوالا مختلفة وكانت مواقفهم متباينة ونقف اليوم مع موقف معتبر ومحترم من رئيس الوزراء السيد حمدوك من حرب اليمن ونقرأ كلماته ادناه :

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن ضدّ جماعة الحوثي.

وقال في مؤتمر نظمه “مركز أبحاث المجلس الأطلسي” الأمريكي، إن تواجد قوات سودانية في اليمن “إرثٌ تركه النظام السابق”، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وفي معرض رده على سؤال حول مدى اطلاعه على الدور العسكري للسوادن في اليمن، قال حمدوك: “عندما يتعلق الأمر باليمن أو أي أماكن أخرى، فإنه إرث متروك”، وأضاف أن “الصراع في اليمن لا حل عسكري له، سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية”.

وقال إن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن، وستلعب دورها مع البقية لمساعدتهم في حل الصراع، وأوضح أن عدد ما تبقى من جنود بلاده في اليمن ليس كثيراً، مقدراً وجود نحو 5 آلاف بعد ان عادت الدفعة الاخيرة إلى البلاد.

ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: “بكل تأكيد”، دون ذكر زمن محدد.