التغيير: نجاح الحكومة مرهون بحل الضائقة المعيشية

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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رهن القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف نجاح الثورة والحكومة الانتقالية بمساهمتها في حل الضائقة الاقتصادية، ونوه إلى أن حل المشكلة موجود بالداخل وليس بالخارج. وقطع بأن استغلال الموارد يمكن الدولة من الاستقلالية بقرارها.
وشدد يوسف خلال مخاطبته تظاهرة إقتصادية بقاعة الصداقة مساء امس بعنوان “الرؤية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية” على ضرورة مكافحة الفساد عبر مسؤولية تضامنية من كل القطاعات. ووصف الفساد بالثقب الأسود الذي ابتلع كل الموارد.
وقال وفقاً لآخر لحظة، اذا لم ننجح في حل المشكلة الاقتصادية فلن تستمر الحكومة الانتقالية ولن يكون هنالك حل ديمقراطي بالبلاد، واتهم النظام البائد بإبعاد رؤوس الأموال الوطنية من الاستثمار في القطاعات الانتاجية وتشجعيه للانشطة الطفيلية وأنشطة الثراء السريع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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