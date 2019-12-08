جوبا تسلِّم عبد الواحد دعوة رسمية لحضور جولة المفاوضات المقبلة

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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كشف مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك عن تسليمهم دعوة رسمية لعبد الواحد محمد نور لحضور جولة المفاوضات المقبلة بجوبا، في وقت أعلن فيه تفويض منظمة الإيقاد لجوبا بأن تكون وسيطاً ومقراً للتفاوض بين وفدي الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح.
وقال قلواك بحسب صحيفة السوداني، إن المفاوضات قائمة في مواعيدها ولن تؤجل ساعة واحدة، مشيراً إلى حرص وجاهزية جوبا لإنجاح المفاوضات المقررة في العاشر من ديسمبر الجاري بجوبا، مؤكداً اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال وفدي الحكومة والحركات،
وأوضح قلواك أن استضافة جوبا للمفاوضات وجد قبولاً واسعاً من المجتمع الإقليمي والدولي بعد أن تم تفويضها من الإيقاد، معرباً عن أمله أن تخرج المفاوضات بنتائج إيجابية تُسهم في تحقيق السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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