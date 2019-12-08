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استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 08-ديسمبر-2019

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استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين

 

وافقت المملكة العربية في استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين، في وقت تستأنف فيه الوكالات السودانية المعتمدة احراءات العمرة حسب الضوابط المعمول بها في المملكة عبر المنصات الالكترونية.

 

 

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وتشتمل الباقة وفقاً لآخر لحظة على السكن والترحيل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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