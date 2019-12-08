التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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وافقت المملكة العربية السعودية في استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين، في وقت تستأنف فيه الوكالات السودانية المعتمدة احراءات العمرة حسب الضوابط المعمول بها في المملكة عبر المنصات الالكترونية.
وتشتمل الباقة وفقاً لآخر لحظة على السكن والترحيل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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