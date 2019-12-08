البعث: لدينا وجود داخل جهاز المخابرات

التاريخ: 08-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة كشف القيادي بالحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء الدين عن عملية اختيار الولاة، وقال: ان الولاة سيكونون سياسيين باتفاق سياسي من الكتل التي تعبر عن قوى الحرية والتغيير أشار انما حدث في تكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء سيحدث الآن في اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي. Advertisements وكشف محمد ضياء الدين بحسب آخر لحظة، عن وجود لحزبه داخل القوات المسلحة وجهاز المخابرات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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