“الأمة القومي” يعد بتطوير الجزيرة أبا وتحويلها لـ”المدينة الفاضلة”

وعد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، مواطني الجزيرة أبا بتكوين هيئة عليا لتطوير الجزيرة أبا وتحويلها للمدينة الفاضلة وإعادتها لدائرة الإنتاج الاقتصادي والاستثماري بتشغيل المصانع والمحالج بالإضافة للاهتمام بقضية البيئة وإنفاذ مشروع السودان الأخضر، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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