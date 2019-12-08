مواطنو “أبو حمد” يهددون بطرد شركات التعدين

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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تصاعدت حدة التوتر بين الأهالي وشركات التعدين بولاية نهر النيل بمحلية أبوحمد عقب رفض الشركات دفع رسوم قلابات الكرتة والتي تبلغ 6 ألف جنيه لكل قلاب.
وجدد الأهالي تمسكهم بالاستمرار في الاعتصام المفتوح حال لم يتم استرداد حقوقهم المنهوبة، وهددوا في الوقت ذاته بطرد شركات التعدين على خلفية تقدمها بخطاب لوالي الولاية أعلنت فيه رفضها زيادة رسوم قلاب الكرتة من 3 آلاف جنيه الى 6 ألف جنيه.
ووصف الأهالي الزيادة بغير المبررة لارتفاعها بنسبة 100 %، وكشفوا بحسب صحيفة الجريدة، عن إتجاههم لانشاء شركة مساهمة عامة للمواطنين للعمل في مجال التعدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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