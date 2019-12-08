مقتل مواطن ونهب ٢٠٠ مزرعة بمحلية كرينك في جنوب دارفور

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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اندلعت أعمال عنف واسعة بمحلية كرينك شرق مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين الرعاة والمزارعين مما أدى إلى مقتل مزارع وإصابة العشرات من المزارعين.
وكشف مصدر – فضل حجب إسمه – عن وقوع مواجهات بين عدد من الرعاة وصاحب مزرعة لرفضه السماح بدخول مواشيهم، فقاموا بإطلاق النار عليه وأصيب في رجله، وتم إبلاغ الشرطة بذلك فتتبعت أثر الجناة إلى أن وصلت إليهم بيد أنهم رفضوا تسليم الجاني.
وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة وقوات الجيش غرب المدينة وأستشهد في تلك المواجهات المزارع شيخ الدين آدم ابراهيم، وأصيب أكثر من ٢٠٠ مزارع ونهبت ممتلكاتهم مما تسبب في إثارة الرعب وسط المزارعين واضطروا لمغادرة مزارعهم لإنعدام الأمن بسبب تلك الأحداث، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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