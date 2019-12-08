السودان وقطر ينهيان تدريبات عسكرية مشتركة ببورتسودان

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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قالت وزارة الدفاع القطرية إن قطر والسودان انهيتا تدريبات عسكرية مشتركة بولاية البحر الأحمر باسم “سيف الحق 6”.
وبحسب بيان من وزارة الدفاع القطرية فإن رئيس هيئة الكليات والمعاهد العسكرية، اللواء ركن راشد بن ناصر الفهيد، حضر التدريبات بجانب والي ولاية البحر الأحمر، اللواء حافظ التاج.
وأشاد بن ناصر بحسب صحيفة السوداني، بالتدريبات التي تلقاها المشاركون، وقال “ما نشهده في ميادين التدريب والدورات التي تلقاها المشاركون في معهد تدريب الضباط سيكون رصيداً جيداً وعوناً قوياً لهم لتنفيذ جميع الواجبات”.
من جانبه أشاد الوالي بالمبادرة التي اعتبرها تشبه مواقف قطر، وأضاف “هذا ليس بالغريب عنهم قطر وقفت مع السودان عندما أدارت بعض الدول ظهرها له”.
كما وصف الوالي الجيش القطري بأنه من الجيوش المتطورة والمتقدمة، وأكد استمرار التعاون بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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