وزير الري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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غادر وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس أمس إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة الذي ينطلق غداً لوزراء خارجية ومياه دول السودان ومصر وإثيوبيا في حضور مراقبين من أمريكا والبنك الدولي.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي للاجتماعين السابقين بكل من أديس أبابا والقاهرة.
في السياق عقد وزير الري بحسب صحيفة السوداني أمس، لقاءاً تنويرياً لقيادات الوزارة ووكلاء ومهندسي الري السابقين، لإطلاعهم على موقف السودان التفاوضي في هذا الملف.
وأوضح الوزير للمشاركين الجهود التي قامت بها الوزارة من دراسات فنية تتعلق بالآثار المترتبة على السودان من قيام السد والآثار المتوقعة إيجابية كانت أم سلبية، كما استعرض سيناريوهات المقترحات التي قدمها وفد السودان بشأن التشغيل والملء والتي تحفظ حقوق السودان المائية وتراعي اهتمامات دولتي إثيوبيا ومصر.
وأكد الوزير اهتمام السودان بضمان الوصول إلى اتفاق يستلهم قوانين المياه الدولية التي تراعي الاستغلال المنصف والعادل دون إلحاق ضرر بالآخر.
وتطرق لما بذله السودان في مرحلة الدراسات الفنية والتوصيات فيما يلي سلامة السد، والتي وجدت تجاوبا والتزاما من الطرف الإثيوبي في جانب التشييد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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