تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * توجيه بالتحقيق في ملف “عارف” حول “سودانير وهيثرو” والنقل النهري * “العدل والمساواة”: دخلنا الخرطوم بـ”الذراع الطويل” واليوم ندخلها لـ”السلام الطويل” * الصحفيون العرب يرفضون أي تدخل حكومي في نقابة الصحفيين السودانيين * الاتحادي الديمقرادي: الحكومة الانتقالية تسير بطريقة ليست لها أهداف * صحيفة أمريكية تتوقع إزالة السودان من قائمة الإرهاب في 2022م * توجيه بتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين أكاديمياً إبان ثورة ديسمبر آخر لحظة: * معلومات جديدة حول اختيار الولاة * مقتل سوداني على يد مسلحين بالسعودية * حزب البعث: لدينا وجود داخل جهاز المخابرات السوداني: * حزب البعث: كل القوى السياسية لديها وجود داخل المؤسسة العسكرية * السودان يلتزم بتعويض ضحايا المدمرة “كول” * تحويل قيادات بارزة في انقلاب الإنقاذ إلى سجن كوبر Advertisements المجهر: * “حمدوك”: تسوية وشيكة مع ضحايا المدمرة الأمريكية “كول” * وفد مقدمة من حركة العدل والمساواة يصل الخرطوم * مقتل مواطن وجرح العشرات بـ”كرينك” بغرب دارفور الجريدة: * خلافات بـ”الوطني” المحلول.. والإدارة الأهلية تنفي مشاركتها في مليونية “14” ديسمبر * وكيل وزارة الإعلام يكشف عن فساد بهيئة “البث” * السلطات تمنح أصحاب المحلات التجارية بسوق ستة مايو 72 ساعة للإزالة الدار: * عامل بسوق بحري يشهر السكين لمسؤول بالمحلية * إبعاد مسن بواسطة المحكمة بعد اغتصابه طفلة * توجيه بتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين إبان الثورة * أهالي الريف الغربي يطالبون بحماية أراضيهم ويشيدون بوالي الخرطوم * زوج يرتكب جريمة قتل بسبب الشك القاتل * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان “نحن والعالم المعاصر” للأساس، وامتحان لغة انجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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