تحذير دولي وإفريقي بحظر نشاط الاتحاد السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذّر الاتحادان الدولي والأفريقي لكرة القدم من حظر اللعب بشكلٍ نهائي في كلّ الملاعب السودانية حال لم يتمّ إجراء معالجاتٍ في الفترة المقبلة.

وأمهل السودان بحسب ما علم”الموقع” حتى يناير المقبل لإجراء المطلوبات في الملاعب المختلفة.

وقالت مصادر: إنّ رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم عقد اجتماعًا مع ممثل للجهات السيادية، طالبًا بإنقاذ الموقف والمساهمة في أخذ التدابير اللازمة لتفادي قرار الاتحادان الدولي والأفريقي.