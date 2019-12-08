المالية تُعلن خروج بنك السودان من مشتريات الذهب والنفط

الخليج 365 :

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي عن خطة لخروج بنك السودان المركزي من تجارة الذهب ومشتريات المشتقات البترولية بنهاية العام الجاري .

وأعلن البدوي لدى مخاطبته تظاهرة إقتصادية بعنوان “الرؤية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية” نظمها تجمع اصحاب العمل السودانيين بقاعة الصداقة مساء اليوم “السبت” عن حصول الحكومة على تمويل للتجارة من مؤسسات عربية من بينها صندوق النقد العربي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التجارة التفضيلية بقيمة ٧٠ مليون دولار شهرياً حال استطاعت الحكومة دفع متأخرات الاشتراكات للمؤسسلت والصناديق العربية.

وتوقع أن تسهم الخطوة في خفض اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وقال إن أسعار الدولار الآن تواجهه فوضى معلوماتية ومضاربة.

أشار البدوي إلى عزم الحكومة على توظيف أموال حل أصول المؤتمر الوطني في دفع متأخرات الإشتراكات لمؤسسات التمويل العربية.

وأكد البدء في إسترداد الأموال المنهوبة بالتنسيق مع الجهات العدلية وقال إنها موجودة وتحت والمراقبة.

ونوه البدوي إلى وجود مساعي لزيادة الإنتاج النفطي والغاز في اطار الموازنة المقبلة.