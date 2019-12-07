ظهر أيقونة الثورة السودانية في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلا أن هذه المرة كانت مع كابتن و مضيفات الخطوط الجوية السودانية. حيث قال دسيس وهم يرددون معه (طيار كبس كبس كبسا وسودانير وصل وصلا وصلا ). الخرطوم :(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : دسيس مان مع كابتن و مضيفات الخطوط الجوية السودانية طيران كبس كبسا كبسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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