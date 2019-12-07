أتلتيكو مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة لوكوموتيف المصيرية

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة أعلن أتلتيكو مدريد في بيانٍ رسمي عن تعرض فيكتور فيتولو لإصابة عضلية على مستوى فخذه الأيسر خلال تدريبات الفريق صباح اليوم السبت، ليتأكد بذلك غياب اللاعب عن مباراة الفريق المصيرية أمام لوكوموتيف موسكو مساء الأربعاء المقبل على حسب ما ورد في موقع(hihi2). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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