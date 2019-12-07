مورينيو يفعلها للمرة الأولى منذ 2015

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سحق توتنهام ضيفه بيرنلي بِخماسية نظيفة ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى النقطة 23 في المركز الخامس مؤقتاً.

وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) قاد جوزيه مورينيو فريقه لتسجيل 5 أهداف خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ فوز تشيلسي على سوانزي سيتي (5-0) في يناير 2015.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)