بالأرقام: كيف طور مورينيو من قدرات سيسوكو التهديفية

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة يعيش موسى سيسوكو لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي حالة من التألق الكبير تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي نجح في تطوير قدرات اللاعب التهديفية بصورة كبيرة. Advertisements وعلى حسب موقع (hihi2) هناك تباين كبير في قدرة اللاعب على التسجيل تحت إمارة بوتشيتينو مدرب الفريق السابق مقارنة بمورينيو حيث خاض سيسوكو تحت قيادة الأرجنتيني في 99 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً. أما تحت قيادة مورينيو فشارك سيسوكو في أربع مباريات فقط سجل خلالها هدفين الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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