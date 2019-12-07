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جماهير تشيلسي تشن هجوماً لاذعاً على كيبا

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 07-ديسمبر-2019

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جماهير تشيلسي تشن هجوماً لاذعاً على كيبا

شنت جماهير ​ الانجليزي هجومًا لاذعًا على كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى الفريق وذلك بعد الخسارة أمام إيفرتون، 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

وتسبب كيبا في استقبال تشيلسي الهدف الثالث الذي قتل المباراة، وحسم فوز التوفيز، حيث مرر الكرة بشكل خاطئ لكورت زوما ليستغلها إيفرتون ويسجل هدفاً.

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وعلى حسب موقع (elsport) علق أحد مشجعي تشيلسي على “تويتر” قائلاً:” أريزابالاغا عبارة عن مزحة”.

اما آخر فقال:” كيبا يحتاج لقضاء بعض الوقت على مقاعد البدلاء، يالها من صدمة! على لامبارد أن يتدخل”.

وشخص اخر قال:” حارس مرمى بـ70 مليون جنيه إسترليني، كيبا أنت لا تُحتمل”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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