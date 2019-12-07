التاريخ: 07-ديسمبر-2019
6 مشاهدة
أعرب الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو عن أمله في أن يرى نيمار يعود إلى يرشلونة
وقال رونالدينيو: “أحب أصدقائي أن يكونوا سعداء بغض النظر عن مكان وجودهم. لكن من المنطقي أن أحب رؤيته مرة أخرى في برشلونة مع سواريز، وميسي. معا فعلوا أشياء مذهلة”.
وأضاف علي حسب موقع(elsport) : “بلا شك، نيمار هو النجم الأكبر لدينا في البرازيل اليوم. أحب أسلوب لعبه. كلما أتيحت لي فرصة لرؤيته وهو يلعب، فإن هذا أمر جيد بالنسبة لي. آمل أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة له”
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدينيو يريد من نيمار أن يعود إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.