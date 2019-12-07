رونالدينيو يريد من نيمار أن يعود إلى برشلونة

أعرب الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو عن أمله في أن يرى ​نيمار​ يعود إلى ​يرشلونة

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وقال رونالدينيو: “أحب أصدقائي أن يكونوا سعداء بغض النظر عن مكان وجودهم. لكن من المنطقي أن أحب رؤيته مرة أخرى في برشلونة مع ​سواريز​، وميسي. معا فعلوا أشياء مذهلة”.

وأضاف علي حسب موقع(elsport) : “بلا شك، نيمار هو النجم الأكبر لدينا في البرازيل اليوم. أحب أسلوب لعبه. كلما أتيحت لي فرصة لرؤيته وهو يلعب، فإن هذا أمر جيد بالنسبة لي. آمل أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة له”

الخرطوم (أخبار الخليج 365)