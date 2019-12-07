بعد أن أثار ردود أفعال واسعة..(ستموت في العشرين).. من يحارب الفيلم؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

موجة عارمة من الانتقادات أعقبت بث مقاطع فيديو محدودة لفيلم ( ستموت في العشرين ) للمخرج أمجد أبو العلا عبر اليوتيوب، فبعد أن حظي الفيلم بالاحتفاء والتصفيق من جموع الشعب السوداني لحصده جوائز إقليمية سرعان ما هبطت ردود الأفعال وأصبحت مغايرة تماماً، حتى كادت أن تعرّي الفيلم من إمكانياته الإبداعية التي حصد بموجبها الجوائز. إذاً هل استخدم أمجد أبو العلا تلك المشاهد والألفاظ المبتذلة ليصل الى العالمية ضارباً بعادات مجتمعاتنا عرض الحائط، هل فكّر أيضاً في ردود الأفعال المحلية التي ربما تهدم مجهوده ،أم أنّ مقتضيات الإبداع هي التي فرضت لديه كثيراً من التجاوزات وكانت الفكرة والإخراج متعرّيتان ، (نجوع) تناولت الموضوع مقدمة بعض المحاور :-

الفكرة

الفيلم مبني على قصة للكاتب حمور زيادة وتسمى ( النوم عند قدمي الجبل ) وكان المخرج أمجد أبو العلا قد استوحى الفكرة من فيلم زيادة ،إذ تدور أحداث الفيلم في أن مولوداً سيولد في قرية بسيطة وبعد ولادته يحمله أبواه الى شيخ القرية للمباركة ،لكن الشيخ يتنبأ له بانه سيموت في عامه العشرين، تعيش والدته ظروفاً صعبة، فيما يعيش الصبي مراهقته وهو ينتظر قدره . يعاني البطل من تنمّر أولاد القرية الذين يطلقون عليه لقب ( الموت)، فيما ترتدي والدته الثوب الأسود حداداً عليه .

خادشة للحياء

رغم ان الفيلم الضجة لم يُعرض الى اللحظة في دور العرض المحلية إلا ان بعض المشاهد التي عُرضت عبر اليوتيوب كانت كفيلة بأن يُدمغ الفيلم بالمنافي للأخلاق خاصة المشهد الذي يظهر فيه (مزمل ) بطل الفيلم الذي يُفترض أنه سيموت في العشرين وفقاً لنبوءة أحد الشيوخ الكبار وبمعيته امرأة تُعدّ من الداعرات، إذ يحاول أن يثبت للجميع رجولته مع هذه السيدة وهو يمد لها النقود ، لتستسلم هي لرغبته بعد امتناعها عن ممارسة الرذيلة معه ،غير ذلك فالمؤثرات الصوتية الفاضحة قد أضفت الى المشهد الكثير من الابتذال . أضف لذلك أسلوب أحد الممثلين وهو يؤدي دور السكّير واستخدامه للفظ سيء ونابئ، كل ذلك هو ما جعل نوبة النقد تتعاظم .

تهديد ووعيد

وقد راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تنظيم «داعش» سيتصدى لشركة دال التي تتبنى عرض الفيلم عبر بيان لم تثبت صحته، تمت فيه الإشارة الى ان الفيلم ينافي الأخلاق الإسلامية وهو يدعو الى الرذيلة .

مبررات

هنالك من ذهب الى أن للمخرج مبرراته في ورود بعض الكلمات البذيئة والمشاهد الحميمة، معتبراً أن الصدق الفني يحتم عليه أن يعرّي الفكرة أحياناً فيعرض الحياة كما هي لا كما تبدو من حشمة .فيما تبرأ عدد كبير من السودانيين من الفيلم الضجة ومنهم من قال إن الفيلم لا يمثلهم من قريب أو بعيد .

أمر طبيعي

ومنهم من ذهب الى أن الفيلم متمرد ضد الخرافة والعادات المجتمعية .واللقطة التي تسربت وخلقت هذه الضجة الكبيرة كانت معالجة لحالة التمرد والصراع في شخصية (مزمل ) ، وهي لحظة ضعف بشرية موجودة في الإنسان . وقال آخرون إن الشعب السوداني يجيد التنظير وتكسير المجاديف، وهذا ما حصل عقب فوز الفيلم بجوائز عالمية ،وأن المشاهد المعنية غالباً ما تحدث في الأفلام وهذا أمر طبيعي .

خلع ضرس

الروائي عمر الصائم قال لـ(نجوع) بأنه تابع قسطاً من الضجة التي احدثها الفيلم، وأضاف :(ومن خلال فهمي لخلفية السودانيين يمكنني أن أقول إن الفيلم صادم نظارة المجتمع ، وأسس لحالة مغايرة عن تصوراته بالتالي تعرض للهجوم. موضحاً ان النظارة زائفة ولا تعكس الحياة والفيلم تعرض لخلع ضرس الكذب الوراني..

وزاد :(وعموماً أعتقد أن استخدام ألفاظ خادشة في الفيلم ليس ضرورياً ليؤدي الفيلم وظيفته الفنية والجمالية بل والمعرفية خاصة وهو أمر غير مألوف في السينما العربية .