إستقيلوا كلكم عشان نرتاح منكم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• إقالة بعد خراب مالطا.
• بعد أن أصبح الهلال في أسوأ حالاته.
• ليس بسبب الجنرال وحده.
• مجلس الادارة ساهم بنصيب الأسد في ذلك.
• في انتظار استقالة البقية.
• مجلس ادارة وجهاز فني.
• بداية من رئيس النادي.
• نعلم ان ذلك شبه مستحيل.
• بل انه المستحيل بعينه.
• لم يستمع الرئيس للأصوات التي طالبت بذهابه.
• هل ما شاهدناه بالأمس هو (الهلال).
• معقولة خندقة لمدة 90 دقيقة.
• وأمام منو ؟
• الاهلي القاهري فقد أنيابه منذ زمن طويل.
• ولم يعد ذلك الفريق المرعب.
• منذ انتهاء حقبة ابوتريكة وعماد متعب ومحمد بركات والبقية.
• أصبح فريق أكثر من عادي.
• (ما عنده فرق من الهلال).
• قالوا شنو .. قالوا هناك مدرب أجنبي في الطريق.
• (هسي نضحك ولا نبكي).
• مدربكم دا جاي يعمل شنو تاني.
• مشكلة الهلال ما تدريب بس.
• الهلال عايز تغيير شامل في كشف الفريق.
• حاولتُ أكثر من مرة أن أشعر الفريق الذي يلعب أمامي بالأمس هو الهلال.
• بس والله ما قدرت.
• برضو أكذب نفسي وأقول بعد شوية الهلال ح ينتفض ويهاجم الاهلي التعبان.
• برضو مافي جديد.
• يا جماعة الهلال مشي وين.
• لا حول ولا قوة إلا بالله.
• معقولة دا الهلال.
• إستقيلوا كلكم عشان نرتاح منكم.
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
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