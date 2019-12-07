إستقيلوا كلكم عشان نرتاح منكم ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• إقالة بعد خراب مالطا.

• بعد أن أصبح الهلال في أسوأ حالاته.

• ليس بسبب الجنرال وحده.

• مجلس الادارة ساهم بنصيب الأسد في ذلك.

• في انتظار استقالة البقية.

• مجلس ادارة وجهاز فني.

• بداية من رئيس النادي.

• نعلم ان ذلك شبه مستحيل.

• بل انه المستحيل بعينه.

• لم يستمع الرئيس للأصوات التي طالبت بذهابه.

• هل ما شاهدناه بالأمس هو (الهلال).

• معقولة خندقة لمدة 90 دقيقة.

• وأمام منو ؟

• الاهلي القاهري فقد أنيابه منذ زمن طويل.

• ولم يعد ذلك الفريق المرعب.

• منذ انتهاء حقبة ابوتريكة وعماد متعب ومحمد بركات والبقية.

• أصبح فريق أكثر من عادي.

• (ما عنده فرق من الهلال).

• قالوا شنو .. قالوا هناك مدرب أجنبي في الطريق.

• (هسي نضحك ولا نبكي).

• مدربكم دا جاي يعمل شنو تاني.

• مشكلة الهلال ما تدريب بس.

• الهلال عايز تغيير شامل في كشف الفريق.

• حاولتُ أكثر من مرة أن أشعر الفريق الذي يلعب أمامي بالأمس هو الهلال.

• بس والله ما قدرت.

• برضو أكذب نفسي وأقول بعد شوية الهلال ح ينتفض ويهاجم الاهلي التعبان.

• برضو مافي جديد.

• يا جماعة الهلال مشي وين.

• لا حول ولا قوة إلا بالله.

• معقولة دا الهلال.

• إستقيلوا كلكم عشان نرتاح منكم.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.