اقالة الجنرال والبرنس مدربا مؤقتا للهلال.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الهلال يتفق مع مدرب اجنبي لقيادة الفريق ،،

▪︎ الاهلي يخرج بالاهم في مباراته مع الهلال

▪︎ اطهر الطاهر يحفظ ماء وجه الهلال بهدف قاتل

▪︎ الهدف الهلالي يقتل الفرحة في الاهلاوية رغم الفوز

▪︎ الهدف المبكر يؤثر على لاعبي الهلال في الشوط الاول

▪︎ لاعبو الاهلي ينجحون في كسب ركلة جزاء

▪︎ اخطاء عبداللطيف بويا لا تتوقف وسرحان فارس وراء هدف الاهلي

▪︎ الضي يظهر في اخر دقيقة بصناعة هدف الفوز

▪︎ بشة الصغير اعتمدنا على الهجمات المرتدة ولم نفقد الامل ،،

▪︎ الجنرال اعتمد على طريقة دفاعية بمهاجم واحد ساعدت الاهلي

▪︎ الهلال يتراجع ثانيا والاهلي يتفوق بالمواجهات المباشرة والنجم اولا

▪︎ الهلال يترقب اليوم مباراة بلاتنيوم في مواجهة النجم الساحلي

▪︎ الترجي يتصدر من دون هزيمة والرجاء يفوز خارج قواعده

▪︎ ملحمة كروية كبرى بين قطبي مانشيستر ،المانيو والسيتي

▪︎ صدارة الانتر مهددة بعد التعادل مع روما والفرصة مواتية لليوفي من جدبد ،،

————————————————

# خرج الهلال خاسرا بهدف لهدفين من ملحمته مع الاهلي القاهري

ركز المدير الفني للهلال على طريقة دفاعية بالاعتماد على مهاجم واحد وتركيز خمسة لاعبين في وسط الملعب

مما ساعد الاهلي كثيراً وخاصة خط دفاعه ليتقدم ويدعم الوسط وهجوم فريقه خاصة والتقدم المستمر للأطراف،،

طريقة مدرب الهلال لم تصمد كثيراً ليستفيد من تمريرة طولية لنجم وسطه افشة سجل منها حسين الشحات الهدف الاول ،،

الهدف الاول اثر على اداء الهلال والذي تراجع كثيراً ولم يفق او يشكل اي خطورة ، حتى جاء خطأ بويا في مواعيده وهو يرتكب ركلة جزاء لا معنى لها يسجل منها رمضان صبحي الهدف الثاني الذي طمآن الاهلي كثيرا ،،

تشكيلة الهلال خلت من المهاجم وليد الشعلة الذي جلس احتياطيا برغم ان تشكيلة المباراة لم يرد فيها اسمه حتى في كشف البدلاء وقد يكون الخطأ تنظيمي بحت ،،

بدأ بجمال سالم وتعرض لسيل من الكرات والهجمات افسد الكثير منها وفشل في الهدفين ،،

الدفاع ابتعد فارس عن منطقته وسرح فكان هدف الشحات برغم جهد سليم ولكن رجوعه كان متأخراً ، وكم وكم وكم حذرنا من تحركات بعض لاعبي الخصم من دون كرة ،،

وجاء ركلة الجزاء وكان إصرار لاعب الاهلي على اخذها وساعده بويا بالمسك ونال إنذارا ونتمنى الا يكون الثاني ،،

السمؤال لعب بفدائية امام اخطر المهاجمين والهجمات

الأطراف تألق اطهر الطاهر ايضا في الناحية الدفاعية وكان له ما أراد بتحركه الزكي وزيادة العدد مع الزمن القاتل من المباراة وهو يخطف هدف حفظ ما الوجه وهو الحسنة الوحيدة للهلال في المباراة

في الوسط رغم الكثافة الا ان السيطرة كانت للأهلي ويكفي ان صناعة الهدف الاول جاءت من وسط الملعب والتمريرة الطويلة ، لعب الشغيل ودراج وابوعاقلة ونزار حامد وسليم وعاب الجميع في أحايين كثيرة التمرير الخاطيء ، وعند الخروج بالهجمة تسلم للخصم بعيدا عن الضي ،،

في الشوط الثاني تحسن مستوى الهلال بعض الشيء خاصة بعد التبديلات ودخول الشعلة للهجوم وكذلك دخول بشة الصغير بعد سحب نزار ثم سليم ،،

وأدت إصابة الحارس جمال سالم الى استبداله بالحارس يونس الطيب في اخر ربع ساعة ولم يتعرض لاختبار حقيقي لتراجع الاهلي لوسط الملعب كثيرا ،،،،

الاجمل ان الهلال لم يستكين ومن كرة واحدة وهجمة واعدة وخطيرة تمكن الضي من الظهور وهو ينخرط مستفيدا من احدى التمريرات النموذجية ويتخطى اكثر من مدافع ومطارد ويسدد من ذاوية ضيقة يفشل الحارس الشناوي في اول اختبار وذلك بصدها ليجدها المتقدم اطهر الطاهر ويجهزها لنفسه ويلكزها في الشباك ، هدف هلالي مهم قلص الفارق وجعل الهلال من جولتين رغم التساوي في النقاط يتفوق على الاهلي بفارق الأهداف المحرزة ، ولكن في اللقاءات المباشرة الاهلي طبعا يتفوق بهذا الفوز وهذا سابق لأوانه ومشوار المنافسة الطويل ،،

تباين الاداء ومستويات بعض لاعبي الهلال رغم الجهد الكبير المبذول ،،

تبديل الحارس يونس او دخوله أخذ زمناً كبيرا ويبدو ان هناك شيء ما خطأ يتعلق بالمعدات الخاصة بالحارس ، ونال إنذارا من قبل ان يبدأ اللاعب ،وأدى ذلك لتأخر استمرار المباراة وزيادة الزمن المحتسب بدل ضائع ، والذي أعلن بعشرة دقائق وبعد هدف الهلال وقبل انتهاء الزمن أعلن الحكم نهاية المباراة ، هل تخوف على ذهاب النتيجة من الاهلي ام ماذا ،،

من لاعبي الهلال ايضا نال اللاعب ابوعاقلة كرتا والأمر لا يحتمل لثلاثة من لاعبي الهلال يأخذون كروتا وصعوبة المواجهات القادمة

# بشة بعد المباراة اعترف بالطريقة الدفاعية التى لعب بها الفريق واعتماده على الهجمات المرتدة ، وقال ان الهدف المبكر اثر على لاعبي الهلال ،،وقال ان الهلال لم ييأس حتى اخر دقيقة وسجل ولم يفقد الامل في مشوار المنافسة حتى الان ،،

# الهدف الذي ولج شباك الاهلي كان تأثيره سلبيا على الجهاز الفني والجماهير وحتى اللاعبين،،

لم يتأثر الاهلي بغياب المصاب على معلول ولا الموقوف أيمن اشرف لان الهلال أساسا لم يزعج الدفاع او يشكل خطورة بعد ان ضاعت منه المباراة مبكرا ،،

اجاي ساعد الهلال كثيرا بسلبيته واهدار العديد من الفرص وكانت مشاركته على حساب المهاجم المغربي وليد ازارو ،،، حسنته الوحيدة ركلة الجزاء ،،

المخضرم احمد فتحي قائد الاهلي لعب في متوسط الدفاع مع رامي ربيعة معوضا غياب المدافع أيمن اشرف ،،

وسط الاهلي كان حيويا بقيادة افشة ورمضان صبحي والسيلية والمخضرم الاخر وليد سليمان ،،

الشحات كان الأكثر خطورة في هجوم الاهلي وتحركاته خاصة على الطرف الشمال للهلال وصنع العديد من الكرات ،وسجل الهدف الاول ليرفع رصيده الى ٥ أهداف

السمؤال رغم الضغط وبعض الهنات لعب مباراة كبيرة وكان مميزا في قطع الكرات والتقدم ،،

جلس في دكة بدلاء الهلال بجانب الثلاثي الذي شارك ثنائي الدفاع عمار الدمازين والمعتصم ولاعب الوسط مؤمن عصام والمهاجم ولاء الدين موسى ، وبالتالي يكون الجهاز الفني للهلال قد ابعد الرباعي أبوجا والثعلب و موفق صديق واسكندر من القائمة الكلية ،،

خسارة الهلال جعلته يتراجع من الصدارة بعد التساوي مع النجم والاهلي ولكل ثلاث نقاط ، النجم له هدف صافي وسيلعب اليوم في مواجهة بلاتنيوم في زيمبابوي ، والهلال بدرن رصيد من الأهداف لكن هجومه يتفوق على الاهلي وسجل ثلاثة اهداف ، والاهلي بدون فارق اهداف ايضا وسجل هجومه هدفين ولكنه يتفوق على الهلال في المواجهات المباشرة ، ويبقى بلاتنيوم من دون رصيد في انتظار مواجهته اليوم امام النجم الساحلي التونسي ،،

————-

لحن الختام

———–

# شرف رئيس الهلال الكاردينال المباراة وبعد نهاية المباراة أعلن عن اقالة المدير الفني للفريق صلاح ادم ،،،وتكليف المدرب هيثم مصطفى بالمهمة الى حين الاتفاق مع المدرب الأجنبي ،،

التحدى القادم للهلال في مواجهة النجم الساحلي التونسي في تونس

ولكن قبل ذلك الفريق مواجه بعدد من المباريات في الممتاز وأولاها لقاء الشرطة القضارف بالقضارف ،،

# من النتائج المهمة بالامس عودة الرجاء المغربي بفوز مهم من الكونغو بعد تفوقه على فيتاكلوب بهدف وكان الرجاء خسر أولى الجولات من الترجي بهدفين ،،وفي المباراة الاخرى لنفس المجموعة أكد الترجي صدارته بالفوز على شبيبة القبائل بهدف ،،

واليوم من المباريات المهمة اصطدام الوداد على ملعبه مع الجنوب افريقي صن داونز احد المرشحين للقب ،،

ويستقبل الزمالك اول اغسطس اول مباراة على ملعبه بقيادة المدرب الجديد كالديرون وكان الزمالك خسر في لوممباشي بثلاثية نظيفة من مازيمبي أطاحت بالمدرب الصربي ميشو،،،،،،

ومن المواجهات الاخرى، زيسكو مع مازيمبي ، بترو اتلتكو الانغولي مع اتحاد الجزائر ،

# الجولة القادمة تنطلق في الاسبوع الاخير من هذا الشهر وتحديدا الجمعة ٢٧ ديسمبر يحل الهلال صيفا على النجم في رادس وفي نفس اليوم يستقبل الاهلي بلاتنيوم ،،

الهلال سيواجه من خلالها النجم الساحلي في رادس ، ثم يعود لمواجهته بامدرمان الجوهرة الزرقاء في يناير ، ثم يسافر لمواجهة بلاتنيوم ويعود ليختم بالأهلي القاهرى في فبرائر ،،

# اهلي عطبرة الذي أحرج الهلال ، ثم عاد وخسر من اهلي الخرطوم بالسبعة ، صمد امام المريخ وتقدم عليه طيلة الشوط الاول بهدفين لهدف قبل ان يعود المريع وفي اخر عشرين دقيقة ليعادل ثم يخطف الفوز عن طريق المنقذ نمر في اخر دقيقة ،،انه حال الكورة وبعض الفرق في مواجهة طرفي القمة ثم الاستكانة مع بعضها

# الهلال والمريخ المتنافسين باستمرار على لقب الممتاز يتساويان الان في المباريات الملعوبة والفارق لصالح المريخ باربع نقاط. هناك اكثر من استئناف للهلال حول مباراة هلال كادقلي والمريخ ويؤمل في الإعادة ، وفي النهاية لو خسر قضاياه فان الفارق ليس كبيرا ،،

———

الحالة

——-

# اليوم وفي قمة مباريات الممتاز الانجليزي تكتسب مباراة ديربي مانشيستر بين المانيو والسيتي أهميتها والصراع الأزلي بين الفريقين وكذلك مستواهما الاخير والانتصارات المدوية التى تحققت ،،،

من المباريات الاخرى ايفرتون مع شيلسي ، توتنهام مع بيرنلي ، بورنموث مع ليفربول ،،

# في اسبانيا يستمر سباق برشلونة والريال قبل صدامهما المرتقب الثامن عشر من هذا الشهر ،،

# وفي ايطاليا الفرصة مواتية ليوفنتوس لاسترداد الصدارة بعد تعادل الانتر امس مع روما سلبيا ،،ولن تكون مهمة اليوفي سهلة في مواجهة لاتسيو الخطير ،،

—–

الحالة 2

——

فجع الوسط الصحفي برحيل قامة من قامات الصحافة الراحل زكريا حامد صاحب المكانة السامية وسط زملائه بعلاقاته. واجتماعياته وروحه المرحة

بكاه الجميع وهو يرحل من دون وداع بعيدا عن الجميع في قاهرة المعز

له الرحمة ولأسرته وزملائه احر التعازي

انا لله وانا اليه راجعون ،،