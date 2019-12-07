جريمة قتل بشعة تهز أمدرمان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت منطقة ود البشير بأمبدة جريمة قتل بشعة، وبسبب خلافات أسرية لم يتمالك النسيب المصاب وسدد عدداً من الطعنات لنسيبه “جوجو” وأرداه قتيلاً في الحال.

وفور إبلاغ شرطة أمبدة جنوب برئاسة المقدم شرطة شهاب وبإشراف مدير شرطة رئاسة أمبدة تمكن أفراد المباحث من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بما فيهم قاتل نسيبه، وتدوين بلاغ في مواجهتهم.

فيما قامت شرطة مسرح الجريمة بأمبدة بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، من تصوير جثمان القتيل والرسم الكروكي وأخذ العينات، وبأورنيك 8 جنائي تم نقل جثمان القتيل لمشرحة أم درمان، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح جثمان الشاب القتيل وتسليمه لذويه لمواراته الثرى. المادة السابقة ضبط كميات كبيرة من الجازولين مهربة بالشمالية… المقالة القادمة ﺟﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ !.. بقلم ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺷﻢ

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