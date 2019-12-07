ضبط كميات كبيرة من الجازولين مهربة بالشمالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بمحلية مروي فرعية كريمة من ضبط كمية من الجازولين المهرب إلى مناطق التعدين حيث رصدت قوة من إدارة المكافحة بقيادة الملازم أول جلال الدين البشير وإشراف من سيادة المقدم وحيد بابكر تم رصد عدد من سيارات بدفورد محملة بعدد 108برميل.

ووفقاً للدار، تمت عملية الضبط على هذه الضبطية في مشهد يمثل روعة ويقظة الشرطة هذا ما رصده لنا مراسلنا من مروي الأستاذ حسن عبد المهيمن. المادة السابقة ألم نقل لكم شينة كورتنا.. بقلم ايمن كبوش المقالة القادمة جريمة قتل بشعة تهز أمدرمان…

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