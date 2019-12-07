تفكيك التمكين الاقتصادي..!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يحدد قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مؤسسة أو هيئة دون سواها، فالقانون وفقاً لنصوصه يشمل كل المؤسسات، الشركات والهيئات التي نشأت تمكيناً للنظام البائد ممثلاً في حزب المؤتمر الوطني.

سبعة أشهر بالتمام هي الفترة من سقوط البشير حتى الإعلان عن قانون لتفكيك نظامه، هي كافية وأكثر لترتيب الأوضاع وقد نقلت بعض التقارير الصحفية أن عمليات تحويل أموال ونقل ملكية جرت خلال الفترة الماضية، ما يجعل مسألة وضع اليد على هذه الأموال أكثر صعوبة.

والمعروف أن نظام الثلاثين من يونيو لم يكتفِ بتمكين عناصره في مؤسسات الخدمة المدنية، العسكرية والأمنية فقط، بل أسس قوة اقتصادية مؤثرة في السوق، تحكم وتتحكم.

وفي ذلك مؤسسات وشركات ظاهرة ومعروفة وبعض منها يتخفى خلف أسماء ولافتات مختلفة. تفكيك هذه القوة الاقتصادية المتحكمة في اقتصاد البلاد هو محك حقيقي، وبالنظر إلى هذه القوة الاقتصادية فإن الشريك العسكري في الحكومة الانتقالية هو نفسه حائز على امتيازات كبيرة ضمن هذه القوة، فكيف تمتد يد اللجنة المعنية لتفكيك الاقتصاد العسكري والمرتبط بالتمكين نفسه.