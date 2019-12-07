الهلال يفتح خطاً مع الصربي ميشو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلقى الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ميتشو المدير الفني السابق للزمالك، اتصالات من جانب إدارة الهلال السوداني للتعاقد معه في المرحلة القادمة.

وأقال الهلال السوداني مديره الفني الوطني صلاح آدم، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة 1-2 أمس الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ورحل ميتشو أيضًا عن تدريب الزمالك عقب الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال محمد حبشي مدير أعمال المدرب الصربي ل، إن هناك مفاوضات مبدئية بدأت بين إدارة الهلال وميتشو، موضحًا أن الأمر لم يصل بعد لمرحلة الحسم.

وسبق أن درب ميتشو، الهلال السوداني من قبل، أثناء مشواره التدريبي الذي شمل قيادة عدة أندية في أفريقيا على رأسها أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي وسان جورج الإثيوبي بجانب منتخب أوغندا.