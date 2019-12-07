النجم الساحلي يهزم بلانتيوم بثلاثية في الابطال ويتصدر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق النجم الساحلي فوزا كاسحا خارج قواعده على بلانتيوم بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي استضافتها زيمبابوي نالها كريم العربي هدفين 23 47 واللاعب حازم الحاج حسن في الدقيقة 90 ليرتفع بنقاطه الى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويأتي الهلال ثانيا بثلاث نقاط بفارق الاهداف عن الاهلي المصري.

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