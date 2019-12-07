التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements حقق نادي ليفربول الإنجليزي انتصاراً ثميناً على حساب مضيفه بورنموث بثلاثية في البريميرليغ واستمر قطار الريدز السريع في دهس خصومه تحت قيادة مدربه يورجن كلوب ووفقاً لموقع (hihi2) فإن ليفربول نجح في تحقيق الانتصار رقم 71 من آخر 100 مباراة بالبريميرليغ تحت قيادة كلوب وخسر 7 مباريات فقط أقل من أي فريق آخر بالبطولة بأكملها. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام: ليفربول يواصل التفوق على أندية البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.