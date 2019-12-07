حمدوك في مشاورات مع البنك الدولي لإعفاء السودان من ديونه

التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في العاصمة الأميركية واشنطن، للتشاور حول مجموعة من القضايا، أبرزها دعم اقتصاد السودان وإعفاؤه من الديون.

وأوضح ديفيد مالباس خلال اللقاء، بحسب “سكاي نيوز” أنه على تواصل مع مديرة صندوق النقد الدولي للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون، في إطار مبادرة نادي باريس.

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وأشار أيضا إلى أن البنك الدولي سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان.

من جانبه، اقترح حمدوك أن يعمل البنك وصندوق النقد الدولي، فضلا عن بنك التنمية الإفريقي، على إعفاء ديونهم على السودان، ثم التحرك سويا لمساندة بلاده من أجل إعفاء كافة ديونها في إطار نادي باريس.

كما تطرق الجانبان لقضية سد النهضة، وفي هذا الإطار أكد مالباس أن اجتماعا تقييميا بشأن السد سيلتئم في واشنطن بعد يومين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)