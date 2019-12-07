بانتصار جديد ليفربول يواصل المسير

واصل ليفربول مسيرته المبهرة في الدوري الانجليزي الممتاز بثلاثة اهداف دون مقابل ، الريدز انهوا الشوط الاول بالتقدم بهدفين عن طريق تشامبرلين و كيتا قبل ان يضيف محمد صلاح هدف الريدز الثالث في الشوط الثاني، ليفربول سيطر على كل شئ في المباراة من بدايتها وحتى صافرة النهاية،و على حسب ما ورد في موقع (hihi2) ليفربول الان برصيد 43 نقطة مطمئن في الصدارة بفغرق يصل الي 11 نقطة عن ليستر سيتي مع مباراة اقل للثعالب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)