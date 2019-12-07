خبيراستراتيجي : زيارة حمدوك لأمريكا مهمة لإظهار جدية الحكومة

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وصف الخبير الاستراتيجي سليمان عبد الكريم جدو زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية بأنها خطوة مهمة لإظهار جدية الحكومة الانتقالية في تناول ملفاتها الشائكة وإظهار براءتها من إخفاقات الحكومة السابقة ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدي قبولا قاطعا ولا رفضا صريحا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت والشفافية في ملفات ترى أمريكا أنها ضرورية ومهمة، فيما تنفي الحكومة الانتقالية مسؤوليتها عنها وتدعو لعدم معاقبتها لاخفاقات الحكومة السابقة.

واقر سليمان في تصريح بحسب (سونا) بالتغيير الذي حدث في السودان، مستدركا بأن التغيير لا يرضي طموحات أمريكا الأمنية والسياسية، مضيفا بأنها تنظر لملف السودان بعدة زوايا داخلية فإن أمريكا على أبواب الانتخابات والحزب الجمهوري ضمن برامجه ووعده لناخبيه محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن أمريكا تنظر إلى الوضع في السودان بضبابية لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقرا في ذات الوقت بحرص أمريكا خارجيا على رفع السودان من القائمة حتى لا تنفجر المنطقة من حولها ولفت إلى أن مبادرة أمريكا لرفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء لتجعلها أكثر قربا ومقدرة لمراقبة السودان ولضمان أنه مؤهل لرفع اسمه من قائمة الإرهاب وأن يكون خالي من الجماعات التي ترتبط بالنزاعات في الشرق الأوسط وافرازات الحرب مع داعش، مؤكدا أن المصلحة الأمريكية في نهاية المطاف تقتضي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لضمان الاستقرار والمحافظة على المكتسبات السياسية الحالية، مما يدعم السلام في المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)