انقلاب تانكر يحمل 45 ألف لتر جازولين بمدني

انقلب تانكر وقود بالطريق القومي (مدني .. سنار) ومن خلال بلاغ ورد لغرفة النجدة تحركت قوة مجهزة من إدارة الدفاع المدني بولاية الجزيرة بقيادة العقيد شرطة بابكر محمود مدير الإدارة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود إلى موقع الحادث بالقرب من مصنع البيبسي بمنطقة مارنجان الصناعية جنوب مدينة مدني.

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حيث تمكنت قوة الدفاع المدني من تأمين موقع الحادث واتخاذ تدابير السلامة والوقاية من الحريق بمشاركة قوة من قسم شرطة حي عووضة بقيادة النقيب شرطة خالد همت رئيس القسم .

من جانبه؛ أعلن مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية – في تصريح بحسب(سونا) – أن العربة التانكر كانت قادمة من منطقة الجيلي بولاية الخرطوم في طريقها لمصنع سكر سنار وتحمل 45 ألف لتر جازولين .

ولفت انه تأمين موقع الحادث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بواسطة قوة من إدارة العمليات بقيادة الملازم شرطة محمد عبيد عبد القادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)