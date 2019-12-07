دورة مقاومة الأخبار الزائفة تبدأ أعمالها اليوم “السبت”

انطلقت ببرج الاتصالات اليوم أعمال الدورة التدريبية حول مقاومة الأخبار الزائفة التي تنظمها أكاديمية التدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات الدول العربية لعدد من المتدربين السودانيين والتي تجيء ضمن فعاليات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات المرافقة لها للاحتفال بخمسينية الاتحاد التي تقام بالخرطوم هذا الأسبوع.

وقال المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية إن التدريب شيء أساسي لعملية التطوير الأمر الذي أدى لإنشاء هذه الأكاديمية، مشيرا إلى أنها مجهزة على أعلى طراز لتضاهي مراكز التدريب العالمية مضيفاً أن هناك وفرة بالأخبار، مشددا على أهمية التحقق منها.

وأكد أنهم سيقومون بوضع آلية لكيفية استدامة مثل هذه الدورات، قائلاً إن منصة التدريب عن بعد يمكن الاستفادة منها وأنه سيتم تعزيزها بعدد من الدورات.

وأشار إلى ضرورة أن يكون التدريب بجودة عالية، مبيناً أن هذه الدورة تأتي في إطار احتفالات الاتحاد بمرور خمسين عاما على إنشائه والذي ولد في السودان عام 1969، مضيفاً أنه قبل عشرة أعوام احتفلنا بأربعينية الاتحاد في الخرطوم.

وأوضح أهمية عقد هذه الدورة في السودان لأن السودان يمر بمرحلة الديمقراطية، مهنئاً بنجاح ثورة ديسمبر التي أعطت المثل لكل الشعوب.

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وأكد الأستاذ إبراهيم البزعي المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن الدورة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتدريب، مشدداً على أهمية التدريب الخارجي وإنشاء الأكاديميات.

وقال البزعي بحسب سونا – إن السودان سيكون قريباً مؤهلاً لمركز تدريب إعلامي إقليمي، مضيفاً أن جوهرة هذه الخمسينية هذا الملتقى التدريبي الذي يعتبر فرصة كبيرة للتعارف والاستفادة من الخبرات والاحتكاك بتجارب الآخرين.

وأوضح أن السودان في المراتب الأولى في العمل الإعلامي ، مشيراً إلى وجود الكادر البشري الإعلامي السوداني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشاد الدكتور رضا النجار المشرف على أكاديمية التدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات الدول العربية بالجهود المبذولة للتدريب وسياسة الدولة بإعادة تأهيل الكوادر البشرية في السودان. وشدد على أهمية العمل الجماعي الشبكي في العهد الرقمي، مضيفاً أنه لابد للإعلام أن يكون مسؤولاً ومهنياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)