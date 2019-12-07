فيرنر ..20 هدفا في 14 مباراة !

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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تمكن تيمو فرنر من أن يسجل هدفين خلال لقاء فريقه أمام هوفنهايم ليكون بذلك شارك في تسجيل 20 هدفا هذا الموسم في البوندسليغا في 14 مباراة بواقع 15 هدفا و5 أسيست على حسب ما ورد في موقع (hihi2) .
وبشكل عام سجل 19 هدفا في 21 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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