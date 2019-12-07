زيدان يثني على اللاعبين عقب الفوز على إسبانيول

أثنى زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على لاعبي الفريق وخص بالذكر الثنائي فيدي فالفيردي وفينيسوس جونيور مؤكداً أنهما رائعين.

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الانتصار على إسبانيول بهدفين نظيفين في الليغا وخرج زيدان للتحدث عن لاعبيه للصحافة عقب اللاعب.

البداية كانت بفالفيردي حيث قال زيدان: “فيدي لديه القدرة لكي يكون هنا في ريال مدريد لمدة سنوات إنه لاعب شاب أثبت أهميته بالنسبة لنا ويؤدي بطريقة جيدة على المستوى الفردي والجماعي”.

وعن لوكا مودريتش قال: “مودريتش لديه القدرة على المشاركة بالمباريات في أي وقت فهو في حالة جيدة لكننا مجبرين على التدوير في بعض المباريات”.

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وتابع على حسب ماقيل في موقع(hihi2): “أحب أن يكون جميع اللاعبين جاهزين عند الحاجة إليهم فالفريق مقبل على العديد من المواجهات القوية وسيحصلون على الرفصة”.

وعن طرد فيرلاند ميندي قال: “لقد انزلق فقط وكان ذلك خطأ لكنه لم يكون مقصوداً على الإطلاق”.

وعن فينيسيوس جونيور نجم الفريق الشاب قال: “لا أطلب منه التسجيل ولا أطلب من أي لاعب آخر الهدف عو الخروج بالفوز والعمل الجماعي الجيد”.

وتابع: “لقد أدى بصورة جيدة في الدفاع والهجوم مثل باقي اللاعبين لكنه يجب أن يعمل بجد على أزمة إنهاء الهجمات”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)