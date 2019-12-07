الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي يسقط في ميدان إيفرتون بثلاثية مفاجئة

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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رد إيفرتون بأفضل طريقة على إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، بفوز كبير على ضيفه تشلسي 3-1 السبت في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقا بالنادي اللندني خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات في البطولة المحلية.
وأقالت إدارة القطب الثاني لليفربول البرتغالي الخميس في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في “دربي” المدينة أمام الفريق الأحمر متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.
وتمكن الأخير في مباراة اليوم كمال قيل في موقع(eurosport) من التفوق على تشلسي ومدربه النجم السابق فرانك لامبارد، من خلال أداء هجومي قوي أثمر هدفين لدومينيك كالفرت-لوين (49 و84) وآخر للبرازيلي ريتشارليسون (5)، مقابل هدف وحيد للكرواتي ماتيو كوفاشيتش في الدقيقة 52.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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