مطالبات بأراضي وتمويل لتوفير الاسكان

وصف المشاركون في ورشة التطوير العقاري ومستقبل السكن التي نظمتها ولاية الخرطوم ممثلة في مسجل إتحادات الملاك والشاغلين وصندوق الاسكان والتعمير بوزارة التخطيط العمراني ، القوانين واللوائح المعمول بها في التطوير العقاري بأنها غير مواكبة ولا تشجع على الاستثمار العقاري في ظل التوقعات بقدوم إستثمارات في فترة ما بعد الثورة .

وقال المهندس الخلوتي الشريف النور مدير صندوق الاسكان والتعمير إن الدولة بميزانيتها المحدودة لا تستطيع تمويل مشروعات الأسكان بأنماطها المختلفة، نظرا لارتفاع تكلفة البناء لذلك فأن دور الدولة يجب أن يركز على التنظيم والتخطيط وسن التشريعات ووضع السياسات المحفزة للقطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار العقاري كتجربة دبي ومصر.

وأشار الخلوتي إلى التفاهمات مع بنك السودان المركزي لايجاد صيغ تمويل طويلة الأجل تناسب التمويل العقاري وتمكن المطور والمواطن من سداده على فترات طويلة .

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وقال خلوتي إن الاقبال الكبير على منازل صندوق الاسكان يتطلب توفير التمويل والأراضي للصندوق حتى يتمكن الصندوق من التوسع في المشروعات الجديدة والاتجاه نحو إقامة مدن سكنية تتوفر فيها كل الخدمات والاتجاه نحو نقل تجربة إثيوبيا في توفير مساكن بتكلفة قليلة لقطاع كبير من المواطنين.

المهندس إبراهيم توتي مسجل إتحادات الملاك والشاغلين أكد بحسب سونا – أن ثقافة السكن المشترك عبر نظام المجمعات السكنية الرأسية تمثل تطورا ايجابيا آخذا في النمو بعد قيام العديد من المؤسسات والشركات بتنفيذ مجمعات سكنية لذلك أنشأت ولاية الخرطوم إدارة يرأسها مسجل لتنظيم وإدارة هذه المجمعات عبر إنشاء إتحاد لكل عقار يشرف على إدارة الأجزاء المشتركة كالمصاعد والمياه والكهرباء والصرف الصحي والحفاظ على الطابع العمراني وغيرها.

وتناول المسجل التحديات التي تواجه إدارة العقار، مطالبا بالاقتداء بالدول التي لها تجارب عريقة في هذا المجال مثل الإمارات ،السعودية وجمهورية مصر الشقيقة.

وطالب توتي بضرورة التقيد بمتطلبات التنمية الحضرية في انشاء المجمعات السكنية الجديدة بمراعاة تخصيص مساحات خضراء واماكن للترفية والملاعب والتسوق ومواقف السيارات حتى الوصول بالمجمعات إلى مدن متكاملة الخدمات .

الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت أوراق عمل هي دور مشروعات صندوق الاسكان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورقة الاستثمار العقاري تجارب سودانية والبيئة ومناخ الاستثمار والفرص والتحديات والتقييم العقاري والاشتراطات والموجهات الفنية لإدارة العقار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)