الدعم السريع بغرب دارفور تضبط كريمات محظورة

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور – الجنينة (السبت) من ضبط كميات كبيرة من الكريمات المحظورة في طريقها الي الولاية من احدي دول الجوار .
وتنشط قوات الدعم السريع في عدة محاور من ضمنها مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة بالاضافة الى مكافحة التهريب بكافة اشكاله وتأمين الموسم الزراعي ومحاربة الظواهر السالبة .
واكد المقدم موسي حامد أمبيلو قائد قوات الدعم السريع قطاع الجنينة بحسب سونا – جاهزية قوات الدعم السريع لتأمين الشريط الحدودي ومنع التهريب، مشيراً إلى توجيه النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، قائد قوات الدعم السريع بتأمين الحدود وحماية مكتسباتها ومقدراتها .
واشاد موسي بشعبة إستخبارات الدعم السريع والمجموعة 17 والشرطة العسكرية، وقال امبيلو أن التنسيق بين الدعم السريع والقوات النظامية الاخري محكم ويهدف الي تنفيذ اهداف مشتركة .
وتم تسليم المضبوضات الي شعبة المعلومات بمكافحة التهريب وترحيلها الي مقر المكافحة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة من تحري وإبادة للكريمات بعد إيفاء المدة القانونية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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