التاريخ: 07-ديسمبر-2019
5 مشاهدة
خلال المواجهة التي جمعت بين الفريق الملكي ريال مدريد وفريق إسبانيول اليوم في الليغا تلقى الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الايسر للريال بطاقة حمراء في الدقيقة 82 ،ليصبح الفريق الابيض أكثر فريق حصل لاعبيه على بطاقات حمراء في الليغا ، برصيد 4 بطاقات . على حسب ما ورد في موقع(hihi2)
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء في الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.