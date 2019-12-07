التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة خلال المواجهة التي جمعت بين الفريق الملكي ريال مدريد وفريق إسبانيول اليوم في الليغا تلقى الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الايسر للريال بطاقة حمراء في الدقيقة 82 ،ليصبح الفريق الابيض أكثر فريق حصل لاعبيه على بطاقات حمراء في الليغا ، برصيد 4 بطاقات . على حسب ما ورد في موقع(hihi2) الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء في الليغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.